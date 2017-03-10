Haber: Esra Öztürk
Alınan bilgiye göre amatörde bugün 4 yarın ise tam 3 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Sentetik 2 nolu sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:
11 Mart Cumartesi
11.00: Bolu Belediyespor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik 2 / U16)
13.00: Özel İdare-Geredespor (Sentetik 2 / U16)
14.00: Kıbrıscıkspor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik 1 / U14)
15.00: Mudurnuspor-Bolu Belediyespor (Sentetik 2 / U14)
12 Mart Pazar
12.00: Göynük Belediye-Yeniçağaspor (Sentetik-1/Amatör)
14.00: Kıbrıscıkspor-Bolu Belediyespor (Sentetik-1/Amatör)
14.00: Mudurnuspor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik-2/Amatör)
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