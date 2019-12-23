ankara escort istanbul escort mersin escort bahis siteleri

Amatör Ligde Neler Yaşandı?

İlimizde amatör liglerde hafta sonu heyecanı yaşandı. 1.Amatör Lig ve U17 liglerinde Karaçayır’da futbolseverler gole doydu.

Amatör Ligde Neler Yaşandı?

Haber: Aysun Beykoz

U17 Ligi’nde Ç.Aladağspor maç eksiğine rağmen aldığı galibiyetle liderliğe yükseldi. 1.Amatör Lig A Grubu’nda Yeniçağaspor, 1.Amatör Lig B Grubu’nda ise Geredespor bu hafta da kazanarak kayıpsız liderliklerini sürdürdüler. İşte U17 Ligi ve 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

U17 Ligi 3.Hafta

Ç.Aladağspor 3 – E.İ.Kızıkspor 2

Ö.İ.Köroğluspor 1 – Bolu Belediyespor 3

1.Amatör Lig A Grubu 9.Hafta

Gençlergücü 0 – Bolu Belediyespor 1

Sebenspor 0 – Yeniçağaspor 5

Kıbrıscıkspor 4 – Dörtdivanspor 2

1.Amatör Lig B Grubu 9.Hafta

Göynük İdmanyurdu 0 – Geredespor 3

E.İ.Kızıkspor 3 – Taşkestispor 2

Yumrukayaspor 0 – Ö.İ.Köroğluspor 6

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İki taraftar yalnız bırakmadı
İki taraftar yalnız bırakmadı
  1. Spor

banner129