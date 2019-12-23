Amatör Ligde Neler Yaşandı?

Haber: Aysun Beykoz
U17 Ligi’nde Ç.Aladağspor maç eksiğine rağmen aldığı galibiyetle liderliğe yükseldi. 1.Amatör Lig A Grubu’nda Yeniçağaspor, 1.Amatör Lig B Grubu’nda ise Geredespor bu hafta da kazanarak kayıpsız liderliklerini sürdürdüler. İşte U17 Ligi ve 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
U17 Ligi 3.Hafta
Ç.Aladağspor 3 – E.İ.Kızıkspor 2
Ö.İ.Köroğluspor 1 – Bolu Belediyespor 3
1.Amatör Lig A Grubu 9.Hafta
Gençlergücü 0 – Bolu Belediyespor 1
Sebenspor 0 – Yeniçağaspor 5
Kıbrıscıkspor 4 – Dörtdivanspor 2
1.Amatör Lig B Grubu 9.Hafta
Göynük İdmanyurdu 0 – Geredespor 3
E.İ.Kızıkspor 3 – Taşkestispor 2
Yumrukayaspor 0 – Ö.İ.Köroğluspor 6