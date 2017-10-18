Haber: Semih Baykal

Bolu 1. Amatör Ligi Çetiner Erdoğan Sezonunda takımlar iki grupta mücadele edecekler. Ligin ilk haftasında toplam 5 maç oynanacak. Lig çift devre halinde olup karşılaşmalar 10 hafta boyunca oynanacak. Ligde Göynük Bld. Spor, Yumrukaya, Geredespor, Kıbrısçıkspor, Özel İdare Köroğlu, Mengen Bld. Spor, Elvan İnşaat Kızıkspor, Gençlergücü, Göynük İdman Yurdu, Karacasu 2011 ve Bolu Belediye Spor takımları mücadele edecek. Ligde gruplar ve ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde;

A Grubu

1.Göynük Bld. Spor

2.Yumrukaya

3.Geredespor

4.Kıbrısçıkspor

5.Özel İdare Köroğlu

6.Mengen Bld. Spor

A grubunun ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde;

22 Ekim Pazar

11.00: Özel İdare Köroğlu – Yumrukaya ( Karaçayır)

13.00: Gerede – Kıbrısçık ( Karaçayır)

14.00: Mengen Bld. Spor - Göynük Bld. Spor ( Mengen)

B Grubu

1.Elvan İnşaat Kızıkspor

2.Gençlergücü

3.Göynük İdman Yurdu

4.Karacasu 2011

5.Bolu Belediye Spor

B Grubu ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde;

22 Ekim Pazar

15.00: Elvan İnşaat Kızıkspor - Karacasu 2011( Karaçayır)

14.00: Göynük İdman Yurdu - Gençlergücü