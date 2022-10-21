Amatör Liginde heyecan başlıyor

2022 – 2023 Sezonu Bolu Akay Kardeşler 1. Amatör Liginde yeni sezon heyecanı başlıyor. Bolu Akay Kardeşler 1. Amatör Liginde 14 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Ligde takımlar 7’şerli 2 grupta mücadele edecek.
Liginin ilk hafta maçlarından 3’ü Karaçıyır Spor Tesislerinde oynanırken; Gerede, Taşkesti ve Seben’de birer maç oynanacak. Sezonun açılış karşılaşması ise saat 12.00’da Karaçıyır Spor Tesisleri Sentetik 1’de Bolu 14 Fk – Bolu Bld.Spor arasında oynanacak.
Bolu Akay Kardeşler 1. Amatör Ligi 1. Hafta programı şu şekilde;
A GRUBU
14.00: Geredespor – Elvan İnş.Kızıkspor (Gerede)
14.00: V. Orman Taşkestispor – Kıbrıscıkspor (Taşkesti)
16.00: Karacasu 2011 – Dörtdivanspor (Karaçayır)
B GRUBU
12.00: Bolu 14 Fk – Bolu Bld.Spor (Karaçayır)
14:00: Özel İdare Köroğluspor – Yumrukayaspor (Karaçayır)
14:00: Sebenspor – Mengen Bld.Spor (Seben)