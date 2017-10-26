Haber: Gönül OLUTÜRK

Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Lig’inde A ve B gruplarında toplam 5 maç oynandı. Oynanan mücadelelerin ikisini ev sahibi takımları kazanırken, 3 maçı deplasman takımları kazandı. Ligin ilk hafta maçlarında beraberlik çıkmadı. Bu beş maçın dördü 2-1’lık skorla biterken sadece Mengen Belediye Spor – Göynük Belediye Spor maçı farklı bitti. Maçı Göynük Belediye takımı 6-1’lik skorla kazandı. Bu skor aynı zamanda ligde en gollü ve en farklı skorla biten maç oldu. Oynanan mücadelelerde toplam 19 gol kaydedildi. Bu gollerin 7 tanesini ev sahibi takımları kaydederken 12 golü ise deplasman takımları kaydetti. İlk haftada maç başına 3,8 gol düşerken takım başına ise ortalama 1,9 gol atıldı. A ve B Grubunda oynanan mücadeleler ve sonucunda oluşan puan tablosu şu şekilde;

Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi A grubu 1. hafta sonuçları

22 Ekim Pazar

14.00: Göynük İdman Yurdu – Gençlergücü: 2 – 1

15.00: Elvan İnşaat Kızıkspor – Karacasu 2011: 1 – 2

Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi B grubu 1. hafta sonuçları

22 Ekim Pazar

11.00: Özel İdare Köroğluspor – Yumrukayaspor: 1 – 2

14.00: Mengen Belediye Spor – Göynük Belediye Spor: 1 – 6

13.00: Geredespor – Kıbrısçıkspor: 2 – 1