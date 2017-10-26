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26 Ekim 2017 Perşembe
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    • Amatör liginin ilk hafta sonuçları

    Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi hafta sonu oynanan 5 karşılaşma ile start aldı. Amatör Liginin ilk haftası kısasıya geçen mücadelelere sahne oldu.

    26 Ekim 2017 Perşembe 10:03
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    Amatör liginin ilk hafta sonuçları

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Lig’inde A ve B gruplarında toplam 5 maç oynandı.  Oynanan mücadelelerin ikisini ev sahibi takımları kazanırken, 3 maçı deplasman takımları kazandı. Ligin ilk hafta maçlarında beraberlik çıkmadı. Bu beş maçın dördü 2-1’lık skorla biterken sadece Mengen Belediye Spor – Göynük Belediye Spor maçı farklı bitti. Maçı Göynük Belediye takımı 6-1’lik skorla kazandı. Bu skor aynı zamanda ligde en gollü ve en farklı skorla biten maç oldu.  Oynanan mücadelelerde toplam 19 gol kaydedildi. Bu gollerin 7 tanesini ev sahibi takımları kaydederken 12 golü ise deplasman takımları kaydetti.  İlk haftada maç başına 3,8 gol düşerken takım başına ise ortalama 1,9 gol atıldı. A ve B Grubunda oynanan mücadeleler ve sonucunda oluşan puan tablosu şu şekilde;

     

    Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi A grubu 1. hafta sonuçları

     

    22 Ekim Pazar

    14.00: Göynük İdman Yurdu – Gençlergücü: 2 – 1

    15.00: Elvan İnşaat Kızıkspor – Karacasu 2011: 1 – 2

     

     

     

    Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi B grubu 1. hafta sonuçları

     

    22 Ekim Pazar

    11.00: Özel İdare Köroğluspor – Yumrukayaspor: 1 – 2

    14.00: Mengen Belediye Spor – Göynük Belediye Spor: 1 – 6

    13.00: Geredespor – Kıbrısçıkspor: 2 – 1

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, 1., Amatör

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