Haber: Gönül Olutürk

Son 2-3 yılda yapılan yenilemelerle farklı bir görünüme bürünen Karaçayır Spor Kompleksi yeni bir kafeteryaya kavuştu. Kütük ev modeliyle yapılan ve tamamlanan kafeteryaya Çayır Kafe adı verildi. Hizmet etmeye başlayan yeni ve modern tesis sayesinde yeni sezonda sporcu, antrenör ve taraftarlar her türlü gıdayı bulabilecek ve maç aralarında dinlenebilecekleri bir ortam yakalamış olacak. Tesis şimdiden görünümü ve donanımıyla ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.