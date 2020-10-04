Amatör Spor Haftası Başlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen “Amatör Spor Haftası” bu yıl 5-11 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’de olduğu Bolu'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

PROGRAM BELLİ OLDU

Hafta dolayısıyla 6 Ekim Salı günü açılış yürüyüşü gerçekleştirilecek. Pandemi dolayısıyla tüm önlemler alınarak sınırlı düzeyde etkinlik gerçekleştirilecek. 9 Ekim'deki kapanış programında halk oyunları gösterisinin ardından "Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini bulacak. Maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı etkinlerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Hareketsiz kalmayın, sporla kalın!