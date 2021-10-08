Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi

Haber: Uğur Balaban

Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, amatör sporun çocuklara ve gençlere aktivite alışkanlığı kazandırmak, onların sporla buluşmasını sağlamak, yetenekli birçok sporcunun doğru branşla buluşmasını sağlayarak ileride başarılı birer profesyonel sporcu olmalarına katkıda bulunmak gibi önemli bir misyonu bulunduğunu kaydetti.

Amatör sporun, spora ve sporcuya parayla kazanılmayacak bazı değerler ve dinamikleri öğreten manevi kazanımları da olduğunu belirten Çilkara, bundan sonraki süreçte spor ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çilkara'nın konuşmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları, muay thai, kick boks, karate, cimnastik ve güreş branşlarında spor yapan gençler gösteri yaptı.

Tören, yıl içinde sağladıkları başarılar sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Törene, Bolu Vali Yardımcısı Nurhalil Özçelik, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile daire amirleri ve sporcuların yakınları katıldı.