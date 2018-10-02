banner133

banner128

banner120
02 Ekim 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Amatör Spor Haftası hazırlıkları devam ediyor

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan Amatör Spor Haftasının hazırlıkları devam ediyor.

    02 Ekim 2018 Salı 15:39
    Bu haber 34 kez okundu
    Amatör Spor Haftası hazırlıkları devam ediyor

    HABER:Gökhan Aksoy

    Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası 8-14 Ekim 2018 tarihleri arasında tüm Türkiye’de farklı etkinliklerle kutlanacak.

    Konuyla ilgili olarak Bolu GHSİM’den yapılan açıklama şöyle: “Bizde Amatör Spor Haftası adına Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Emine DAVARCIOĞLU, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şef Sayın İsmail GÖLGE, AİBÜ BESYO(Beden Eğitimi ve Yüksekokulu)’dan Arş. Görevlisi Sayın Nuh Osman YILDIZ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’ndan Hemşire Sayın Emine ÖZDOĞAN, ASKF(Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) İl Temsilcisi Sayın Zekeriya GÖKMEN ile İl Müdürümüz Şahin ERTEM, Spor Şube Müdürümüz Sadık ÖZTÜRK ve Spor Eğitim Uzmanlarımız bir araya gelerek spor faaliyetlerinin verimli bir şekilde arttırılması konusunda istişarede bulundular.”

    İlimiz spor anlamında gelişmeye devam ediyor

    Lisanslı Sporcu sayımız (2015 yılında 19.132 iken 2018 yılında 26.730)

    İl Spor Merkezleri sporcu sayımız (2015 yılında 2.831 iken 2018 yılında 10.496)

    Okul Sporları sporcu sayımız (2015 yılında 4.032 iken 2018 yılında 6.750)

    Gençlik Merkezi üye sayımız (2015 yılında 8.210 iken 2018 yılında 12.083)

    Bununla birlikte Türkiye genelinde yapılan projelerde de “Koşabiliyorken Koş” projesinde açık ara Türkiye birinciliğimiz devam ediyor. Ülkemiz ve ilimizin gelişmesi için spor ve gençlik adına çalışmalarımıza aynı azim ve karalılıkla devam edeceğiz.

    Anahtar Kelimeler: Gençlik, Spor, Bakanlığı, Spor, Genel

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun KOMOREBİ , HÜZME VEYA IŞINTAÇ..!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANA KUCAĞINDAN SINIFA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİNSİ, KALLEŞ, MAŞA...
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HAYAL ETTİĞİMİZ DÜNYA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GÖRDÜK Kİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop SN.“ UĞUR DÜNDAR”DAN “BEYAZ ET”CİLERİMİZE “YİNE”GÖNÜLLÜ DESTEK Mİ?..
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOOOK ACİİİİL...HERŞEY FUTBOL DEĞİL .....
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 9 YILDIR NEREDEYDİNİZ ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Sadece Adımız Müslüman
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ HAYVAN SEVERLERİN MJUTLAKA BİLMESİ GEREKEN HAYVAN HAKLARI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan CUMHURİYET’İMİZİN ÇINARLARINDAN FERRUH TEKMEN TEYZEMİZİ KAYBETTİK
  • METE FERAH METE FERAH YARIN NE OLABİLİR, BİRAZ DÜŞÜNELİM!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AFFIN AYAK SESLERİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124