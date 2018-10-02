HABER:Gökhan Aksoy

Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası 8-14 Ekim 2018 tarihleri arasında tüm Türkiye’de farklı etkinliklerle kutlanacak.

Konuyla ilgili olarak Bolu GHSİM’den yapılan açıklama şöyle: “Bizde Amatör Spor Haftası adına Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Emine DAVARCIOĞLU, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şef Sayın İsmail GÖLGE, AİBÜ BESYO(Beden Eğitimi ve Yüksekokulu)’dan Arş. Görevlisi Sayın Nuh Osman YILDIZ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’ndan Hemşire Sayın Emine ÖZDOĞAN, ASKF(Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) İl Temsilcisi Sayın Zekeriya GÖKMEN ile İl Müdürümüz Şahin ERTEM, Spor Şube Müdürümüz Sadık ÖZTÜRK ve Spor Eğitim Uzmanlarımız bir araya gelerek spor faaliyetlerinin verimli bir şekilde arttırılması konusunda istişarede bulundular.”

İlimiz spor anlamında gelişmeye devam ediyor

Lisanslı Sporcu sayımız (2015 yılında 19.132 iken 2018 yılında 26.730)

İl Spor Merkezleri sporcu sayımız (2015 yılında 2.831 iken 2018 yılında 10.496)

Okul Sporları sporcu sayımız (2015 yılında 4.032 iken 2018 yılında 6.750)

Gençlik Merkezi üye sayımız (2015 yılında 8.210 iken 2018 yılında 12.083)

Bununla birlikte Türkiye genelinde yapılan projelerde de “Koşabiliyorken Koş” projesinde açık ara Türkiye birinciliğimiz devam ediyor. Ülkemiz ve ilimizin gelişmesi için spor ve gençlik adına çalışmalarımıza aynı azim ve karalılıkla devam edeceğiz.