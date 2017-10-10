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10 Ekim 2017 Salı
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    • Amatör Spor haftası start aldı

    Spor faaliyetlerine bireyleri özendirmek ve amatör spor dallarının tanıtımlarının yapılması amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası önceki gün yapılan açılış töreni ile start aldı.

    10 Ekim 2017 Salı 16:20
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    Amatör Spor haftası start aldı

    Haber: Semih BAYKAL

    Tüm Türkiye’de aynı tarihlerde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile ASKF Başkanlıkları eşgüdümünde hazırlanan programla kutlanan, Amatör Spor Haftası’nın Bolu’da açılışı, önceki gün saat 15.30’daki Açılış Yürüyüşüyle yapıldı. Yürüyüşte Bolu Vali Yardımcısı Halil Loğoglu, Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, daire amirleri, antrenörler ve binlerce sporcu yer aldı. Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte sporcular Anıtpark’a yürüdü. Sporcu, öğrenci, spor kulübü temsilcileri ve antrenörlerin katılımıyla Belediye Önü’nden başlayan yürüyüş, Anıtpark’ta düzenlenen törenle devam etti. İstiklal Marşı okunması, Saygı Duruşu ve halk oyunları gösterilerinin ardından program, Kent Meydanında düzenlenen farklı spor aktiviteleri ve kurulan stantlarda yapılan spor dalları tanıtımlarıyla tamamlandı. Programa Bolu halkı büyük ilgi gösterdi.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Faaliyetlerine, Bireyleri, özendirmek, Amatör

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