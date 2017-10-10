Haber: Semih BAYKAL

Tüm Türkiye’de aynı tarihlerde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile ASKF Başkanlıkları eşgüdümünde hazırlanan programla kutlanan, Amatör Spor Haftası’nın Bolu’da açılışı, önceki gün saat 15.30’daki Açılış Yürüyüşüyle yapıldı. Yürüyüşte Bolu Vali Yardımcısı Halil Loğoglu, Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, daire amirleri, antrenörler ve binlerce sporcu yer aldı. Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte sporcular Anıtpark’a yürüdü. Sporcu, öğrenci, spor kulübü temsilcileri ve antrenörlerin katılımıyla Belediye Önü’nden başlayan yürüyüş, Anıtpark’ta düzenlenen törenle devam etti. İstiklal Marşı okunması, Saygı Duruşu ve halk oyunları gösterilerinin ardından program, Kent Meydanında düzenlenen farklı spor aktiviteleri ve kurulan stantlarda yapılan spor dalları tanıtımlarıyla tamamlandı. Programa Bolu halkı büyük ilgi gösterdi.