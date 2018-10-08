Haber: Aysun BEYKOZ

İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından ilimizde düzenlenen Amatör Spor Haftası Demokrasiye Meydanı’ndan Kent Meydanı’na düzenlenen yürüyüş ile start aldı. Etkinliğe, Amatör Kulüpler İl Başkanı Zekeriya Gökmen, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Spor Şube Müdürü Vekili Sadık Öztürk, milli sporcular, antrenörler, okul temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşe Bolu Belediye Bandosu da eşlik etti. Anıtpark’ta saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından halk oyunları gösterisiyle açılış töreni sona erdi. Etkinlik kapsamında 1 hafta boyunca spor aktivitelerinin gerçekleşeceği spor stantları kuruldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ağcan, Amatör Kulüpler İl Başkanı Gökmen ve beraberindeki heyet spor stantları gezerek bilgi aldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri 1 hafta boyunca Kent Meydanı’nda kurulan spor stantları ile devam edecek.