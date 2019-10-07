Amatör Spor Haftasına Renkli Açılış

Haber: Volkan Yılmaz

Amatör Spor Haftası ilimizde bu yıl 7-14 Ekim tarihlerinde çeşitli spor etkinlikleri ile kutlanacak.

Dün saat 11.00’de Demokrasi Meydanı’nda başlayan yürüyüşle start aldı. Yürüyüşte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin, sporcular, antrenörler ve öğrenciler yer aldı. Anıtpark’ta tamamlanan yürüyüş sonrası aynı alanda saygı duruşu, İstiklal Marşı gerçekleşti. Ardından açılış konuşması Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından yapıldı. Çilkara konuşmasında haftanın önemini anlatarak, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim istikbalimizdir. Bayrağımız göklere sizler çekeceksiniz. Amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında ASKF Bolu İl Başkanlığı birlikte yapacağımız etkinliklerde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi. Çilkara’nın konuşmasının ardından halk oyunları ve jimnastik gösterileri yapıldı. Bu gösterilerle birlikte tören tamamlandı. Hafta boyunca basketbol, voleybol, bocce, kick boks, futbol, taekwondo, oturarak voleybol, eskrim, masa tenisi ve atletizm branşlarında müsabakalar gerçekleşecek. Amatör Spor Haftasının kapanışı 14 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de 17 Temmuz Spor Salonu’nda yapılacak olan “Yılın En’leri Ödül Töreni” ile yapılacak.