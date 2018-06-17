Haber: Semih Baykal

Gazelle Otelde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Nadir Çelik, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin, Amatör Spor Kulüpleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çeklerini Aldılar

Törende açılış konuşmasını Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Şahin Ertem yaptı. Ertem, konuşmasında amatör sporlara verilen destekten bahsederek, katılımcılara teşekkür etti. Ertem’den sonra Vali Aydın Baruş, amatör sporun öneminden bahsederek, bu desteklerin devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından ilimizde faaliyet gösteren 49 amatör spor kulübüne çekleri takdim edildi.







