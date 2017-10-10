Haber: Semih BAYKAL

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası bu yıl 09-15 Ekim 2017 tarihleri arasında tüm Türkiye’de farklı etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bu etkinlikler kapsamında Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Ertem, Şube Müdürü Ramazan Demir ile Bolu’daki bazı başarılı sporcular Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

Bolu’da 23 bin 536 amatör sporcu var

Ziyarette Vali Baruş, tüm sporcular ile tek tek tanışırken, yaptıkları amatör spor ile ilgili de sorular sordu. Ziyarette Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Ertem, Amatör Spor Haftası kapsamında Bolu’da planlanan etkinlikleri Vali Baruş’a aktardı. Ziyaretleri için sporcuları teşekkür eden Bolu Valisi Aydın Baruş, bireysel başarıları ile Bolu’yu en iyi şekilde temsil ettikleri için sporcuları tebrik ederek, “Amatör spora değer verdiğiniz için de sizleri tebrik ediyorum. Sizler, herkese örnek olacak şekilde sporla uğraşıyorsunuz. Sizlerin sayesinde Bolu’da insanlarımız sporu sevecek. Bolu’da kayıtlı 23 bin 536 amatör sporcumuz var. Bizim amacımız her öğrencinin en az 1 amatör sporla uğraşmasını sağlamak. Spor her insanın hayatında mutlaka olmalı. Sizleri başarılarınız ve sporla uğraştığınız için tebrik ediyorum” dedi. Ziyarette ayrıca bir usta öğretici tarafından Vali Aydın Baruş’un portresini yağlı boya ile resmettiği tablo da Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Ertem tarafından Vali Baruş’a verildi.