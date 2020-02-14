Amatör Transfer Dönemi uzatıldı            

Haber: Aysun Beykoz

2019-2020 Sezonu Amatör Futbolcu 2. Tescil ve Transfer Dönemi Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi ile son günlerde oluşan olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak Amatör İşler Kurulu kararı ile uzatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; “Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan Amatör Futbolcu 2.Tescil ve Transfer Dönemi, 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı. Amatör uluslararası transferler ve 18 yaş altı uluslararası transferler ise önceden belirlenen 14 Şubat 2020 tarihi mesai bitiş saatiyle son buldu.