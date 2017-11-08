Haber: Gönül OLUTÜRK

Çetiner Erdoğan Sezonu 1.Amatör Lig 3.Haftasında A Grubunda 2, B Grubunda 3 maç olmak üzere toplam 5 maç oynandı. Bu mücadelelerin 2’sini deplasman takımı kazanırken 3 maçı ev sahibi takım kazandı. Mücadelelerin ikisi 4 – 1‘lik skorla sona erdi. Bu skorlar aynı zamanda haftanın en gollü maçları oldu. Karşılaşmalarda toplam 16 gol kaydedildi. Gollerin 9’unu ev sahibi takımları kaydederken 7 golü ise deplasman takımları kaydetti.

Çetiner Erdoğan A Grubu

3.Hafta Maç Sonuçları

Karacasu 2011 – Gençlergücü: 2 – 1

E.İ.Kızıkspor – Bolu Belediyespor: 2 – 0

Çetiner Erdoğan B Grubu

3.Hafta Maç Sonuçları

Mengen Belediyespor – Yumrukayaspor: 0 – 1

Özel İdare Köroğlu – Geredespor: 1 – 4

Göynük Belediye – Kıbrıscıkspor: 4 – 1