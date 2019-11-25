Amatörde Gollü Hafta

Haber: Erdal Tanrıverdi
Ligde Yeniçağaspor ve Geredespor rakiplerini farklı skorlarla devirmeye devam ediyor. Haftanın farklı skorlarından birine de Kıbrıscıkspor imza attı. U14 Play-Off Grubu’nda ise Kıbrıscıkspor’ın liderliği sürüyor. İşte hafta sonunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar:
1.Amatör A Grubu 5. Hafta
Sebenspor 0 – Kıbrıscıkspor 5
Yeniçağaspor 3 – Gençlergücü 0
Dörtdivanspor 1 – Bolu Belediyespor 2
1.Amatör B Grubu 5.Hafta
Yumrukayaspor 1 – Taşkestispor 4
Göynük İdman Yurdu 0 – Özel İdare Köroğlu 2
Geredespor 8 – E.İ.Kızıskpor 0
U14 Play-Off 4.Hafta
Özel İdare Köroğlu 4 – Kızıkspor 1
Bolu Belediyespor 1 – Kıbrıscıkspor 1