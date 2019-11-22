Amatörde Hafta Sonu Heyecanı

Haber: N.Halid Altundal
Karaçayır ve ilçelerde oynanacak olan toplam 8 maçın programı şöyle:
U14 Ligi Play-Off 4. Hafta
23 Kasım Cumartesi
14.00: Özel İdare Köroğlu-E.İ.Kızıkspor
14.00: Bolu Belediyespor-Kıbrıscıkspor
1.Amatör A Grubu 5.Hafta
24 Kasım Pazar
13.00: Sebenspor-Kıbrıscıkspor
13.00: Yeniçağaspor-Gençlergücü
15.00: Dörtdivanspor-Bolu Belediyespor
1.Amatör B Grubu 5.Hafta
24 Kasım Pazar
13.00: Yumrukayaspor-Taşkestispor
13.00: Göynük İdman Yurdu-Özel İdare Köroğlu
13.00: Geredespor-E.İ.Kızıkspor