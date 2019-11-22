Amatörde Hafta Sonu Heyecanı

Haber: N.Halid Altundal

Karaçayır ve ilçelerde oynanacak olan toplam 8 maçın programı şöyle:

U14 Ligi Play-Off 4. Hafta

23 Kasım Cumartesi

14.00: Özel İdare Köroğlu-E.İ.Kızıkspor

14.00: Bolu Belediyespor-Kıbrıscıkspor

1.Amatör A Grubu 5.Hafta

24 Kasım Pazar

13.00: Sebenspor-Kıbrıscıkspor

13.00: Yeniçağaspor-Gençlergücü

15.00: Dörtdivanspor-Bolu Belediyespor

1.Amatör B Grubu 5.Hafta

24 Kasım Pazar

13.00: Yumrukayaspor-Taşkestispor

13.00: Göynük İdman Yurdu-Özel İdare Köroğlu

13.00: Geredespor-E.İ.Kızıkspor