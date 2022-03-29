Amatörde haftanın enleri



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1.Amatör kümede Play-Off karşılaşmalarında günün ilk karşılaşması liderin maçıydı. Kıbrıscıkspor, Özel İdare Köroğluspor karşılaşmasında iki takımda karşılaşmaya karşı ataklarla başladılar. İlk 15 dakikada her iki takımda bulduğu pozisyonlardan sonuç alamadı. Daha sonra 30.dakikada Kıbrıscıkspor oyunda bir kişi eksik kaldı. Eksik kalmasına rağmen rakibi karşısında direnen Kıbrıscıkspor soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda Özel İdare Köroğluspor oyunda üstünlüğü eline alırken 11 kişi olmanın avantajını da değerlendirdi. Özel İdare Köroğluspor, karşılaşmada aradığı gole de kornerden gelen ortaya Taner sert bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Önde olmanın avantajı ile maçı kontrol altına alan Özel İdare Köroğluspor rakibinin girdiği gol pozisyonlarında izin vermeyince liderlik yolunda çok önemli bir üç puanı da elde etmiş oldu.

DÖRTDİVAN DÖRTLEDİ

Dörtdivanspor, Taşkestispor karşılaşması haftanın en golü karşılaşması oldu. Son haftaların formda takımı Taşkestispor, Dörtdivanspor karşısında istediğini alamadı. Dörtdivanspor ise son iki haftada aldığı galibiyetlere devam etti. Rakibinden daha çok maçı isteyen Dörtdivanspor, Taşkestispor karşısında farklı kazandı. Taraftarının desteği ile oyundan kopmayan Dörtdivanspor’da Gökhan Dokucu maçta yıldızlaşan oyuncu oldu. Taşkesti karşısında farka koşan Dörtdivanspor’da golleri Gökhan Dokucu(2) Meriç ve Engin atarken Taşkestispor’un tek sayısı da kaptan Ramazan’dan geldi.

ALADAĞSPOR EFE İLE 3 PUANA KOŞTU

Haftanın son karşılaşmasında Aladağspor ile Bolu Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılamanın hemen başlarında Aladağspor gol için rakip kalede etkili oldu. 5.dakikada Efe ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda bu skorla bitti. İkinci yarıda karşılaşmada yine istekli olan taraf Aladağspor oldu. Dakikalarda 69’u gösterdiğine Buğra takımını eksik bırakarak kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasına rağmen golü bulan yine Aladağspor oldu. Efe, 70. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Bu golü ardından rahatlayan Aladağspor 90.dakikada Efe ile skoru 3-0’a getirdi.

Karşılamanın 90+1.dakikasında Bolu Belediyespor bir gol bulmasına rağmen sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Aldağspor haftayı 3 puanla kapatmasını bildi.

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın Takımı:Özelİdarespor

Haftanın Teknik Adamı:Sinan Benli (Özel İdarespor)

Haftanın Futbolcusu:Gökhan Dokucu (Dördivanspor)

Haftanın Hakem Triosu: İlker Akbayır, İbrahim Sezer, Muhammed Alperen Özmen

Haftanın Hayal Kırıklığı: Taşkestispor

7.HAFTANIN SONUÇLARI:

Kıbrıscıkspor: 0 Özel İdare Köroğluspor: 1

Dörtdivanspor:4 Taşkestispor: 1

Aladağspor: 3 Bolu Belediyespor: 1

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022, 14:28