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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Amatörde haftanın sonuçları

    Bolu Çetiner Erdoğan 1.Amatör Ligi’nde 4.hafta maçları A ve B Grubu’nda oynanan 5 maçla tamamlandı.

    16 Kasım 2017 Perşembe 10:56
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    Amatörde haftanın sonuçları

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Çetiner Erdoğan 1.Amatör Liginin 4. haftasında A grubunda 2, B grubunda 3 maç olmak üzere ligde toplam 5 maç oynandı. Bu oynanan maçların 2sini ev sahibi takımları kazanırken, 2 maçı da deplasman takımları kazandı. ligde 1 maç berabere bitti. Ligin berabere biten tek maçı ise Geredespor ile Göynük Belediyespor maçı oldu. Karaçayırda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ligde en farklı galibiyeti eden takım, Yumrukayaspor’u 10-1 yenen Kıbrıscıkspor oldu. Kıbrısçıkspor takımı ayrıca ligin 4.haftasında en çok gol atan takım oldu. Çetiner Erdoğan 1. Amatör liginin 4.haftasında 32 gol kaydedildi. Bu gollerin 20sini deplasman takımları kaydederken 12 golü ise ev sahibi takımları kaydetti. Ligde maç başına 6,4 gol ortalaması düşerken takım başına ise 3,2 gol ortalaması düşüyor.

    Ligde A Grubu’nda Kızıkspor, B Grubu’nda ise Göynük Belediyespor haftayı lider tamamladı. 4.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    Çetiner Erdoğan 1.Amatör A-Grubu

    12 Kasım Pazar

    13.00: Göynük İdman Yurdu  – E.İ.Kızıspor: 3 – 7

    13.00: Bolu Belediyespor – Karacasu 2011: 3 – 1

    Çetiner Erdoğan 1.Amatör B-Grubu

    12 Kasım Pazar

    11.00: Yumrukayaspor  – Kıbrıscıkspor: 1 –  10

    13.00: Özel İdare Köroğlu  – Mengen Belediye: 4 – 1

    15.00: Geredespor  – Göynük Belediyespor: 1 – 1 

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