Haber: Gönül Olutürk

Çetiner Erdoğan Bolu 1.Amatör Liginde hofta sonunda 85. Hafta heyecanı yaşandı. Bolu Amatör Ligi 5. haftada oynanan 5 maç ile sona erdi. Bu oynanan maçların 2’sini ev sahibi takımlar kazanırken 3 maçı da deplasman takımları kazandı. Ligde en az gollü biten maç ise

Kıbrısçıkspor ile Özel İdare Köroğluspor takımları arasında oynandı. Karçayır Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Kıbrısçık takımı 1-0 kazandı. Ligde az farklı skor ve en çok gol atılan maç ise Mengen Belediyespor ile Geredespor takımları arasında oynandı. Mengen’de oynanan maçı Geredespor takımı 11-0 kazandı. 5. Haftada oynanan maçlarda toplam 29 gol kaydedildi. Bu gollerin 12 tanesini ev sahibi takımları kaydederken 17 golü de deplasman takımları kaydetti. Maç başına 5,8 gol ortalaması düşerken, takım başına da 2,9 gol ortalaması düşüyor.

Çetiner Erdoğan 1.Amatör A Grubu

5.Hafta

Karacasu 2011 – Göynük İdman Yurdu:2 – 3

Gençlergücü – Bolu Belediyespor: 0 – 2

Çetiner Erdoğan 1.Amatör B Grubu

5.Hafta

Kıbrıscıkspor – Özel İdare Köroğluspor: 1 – 0

Mengen Belediyespor – Geredespor: 0 – 11

Göynük Belediyespor – Yumrukayaspor: 9 – 1