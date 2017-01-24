Haber: Esra ÖZTÜRK

Elvan İnşaat Kızıkspor, Yeniçağaspor, Göynük BLD.spor, Bolu BLD.spor, Mudurnuspor ve Kıbrıscıkspor Bölgesel Amatör Ligde Bolu’yu temsil etmek için playoff grubunda mücadele edecek. 10 haftalık mücadele sonrasında Bolu Amatör playoff grubunda zirvede yer alan takım Geredespor’un Bölgesel Ligdeki durumuna göre ya Geredespor ile eleme oynayacak ya da direkt olarak BAL’a yükselecek.

Play off grubunda gözler namağlup GöknükBld.spor ve B grubu birincisi Kıbrıscıkspor da olacak zirve için bu iki takım gruplarda öne çıkan takımlar olurken Kızıkspor, Yeniçağaspor, Bolu BLD.sporve Mudurnusporise sürpriz yaparak Bolu il birinciliği için yarışacak.

1.HAFTA

29.01.2017

11.00Göynük BLD.-Bolu Bld.

13.00Mudurnuspor-Yeniçağaspor

15.00Kıbrıscıkspor-E.İ.Kızıkspor