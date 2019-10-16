Amatörde Kura Heyecanı

Haber: Aysun Beykoz
Amatör Lig kura çekimi önceki akşam Bolu Amatörevi’nde gerçekleşti. Gerçekleşen kura çekiminde TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, TÜFAD Başkanı İrfan Ulusan, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Salih Aktaş, kulüp temsilcileri yer aldı. Yapılan kura çekimi sonrası takımlar 2 gruba dağıldı. Bu sezon 12 takımla oynanacak olan ligde ilk hafta maçları 27 Ekim Pazar günü oynanacak. Ligde gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Yeniçağaspor, Bolu Belediyespor, Kıbrıscıkspor, Dörtdivanspor, Sebenspor, Gençlergücü.
B Grubu: Geredespor, E.İ.Kızıkspor, Özel İdare Köroğluspor, Göynük İdman Yurdu, Taşkestispor, Yumrukaya. Ligde ilk haftanın programı ise şöyle:
1.Hafta
Sebenspor-Dörtdivanspor
Yeniçağaspor-Bolu Belediyespor
Kıbrıscıkspor-Gençlergücü
Yumrukayaspor-E.İ.Kızıkspor
Geredespor-Ö.İ.Köroğluspor
Taşkesti Sarotspor-Göynük İdman Yurdu