Amatörde Kura Heyecanı

Haber: Aysun Beykoz

Amatör Lig kura çekimi önceki akşam Bolu Amatörevi’nde gerçekleşti. Gerçekleşen kura çekiminde TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, TÜFAD Başkanı İrfan Ulusan, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Salih Aktaş, kulüp temsilcileri yer aldı. Yapılan kura çekimi sonrası takımlar 2 gruba dağıldı. Bu sezon 12 takımla oynanacak olan ligde ilk hafta maçları 27 Ekim Pazar günü oynanacak. Ligde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Yeniçağaspor, Bolu Belediyespor, Kıbrıscıkspor, Dörtdivanspor, Sebenspor, Gençlergücü.

B Grubu: Geredespor, E.İ.Kızıkspor, Özel İdare Köroğluspor, Göynük İdman Yurdu, Taşkestispor, Yumrukaya. Ligde ilk haftanın programı ise şöyle:

1.Hafta

Sebenspor-Dörtdivanspor

Yeniçağaspor-Bolu Belediyespor

Kıbrıscıkspor-Gençlergücü

Yumrukayaspor-E.İ.Kızıkspor

Geredespor-Ö.İ.Köroğluspor

Taşkesti Sarotspor-Göynük İdman Yurdu