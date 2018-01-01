Haber: Esra Öztürk

Konuyla ilgili olarak ASKF’den yapılan açıklamada, “1.Amatör Play off kura çekimi 03 Ocak Çarşamba günü saat:19.00 da Köroğlu otelde yapılacaktır. Play off’a yükselen takımlar Elvan İnşaat Kızıkspor-Bolu Belediyespor-Geredespor-Göynük Belediyespor-Karacasu 2011 ve Kıbrıscıkspor’dur” ifadelerine yer verildi. Diğer yandan 2017/2018 Futbol sezonu ara transferi döneminin ise 2 Ocak Salı – 16 Şubat Cuma tarihleri arasında olacağı kulüplere duyuruldu.