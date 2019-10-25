Amatörde Perde Açılıyor

Bolu 1.Amatör Ligde sezon hafta sonu oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla start alıyor.

Amatörde Perde Açılıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

1.Amatör Ligde ilk haftada Karaçayır’da 2 maç, Yeniçağa, Seben, Gerede ve Mudurnu’da maçlar oynanacak. İşte ligde ilk haftanın maç programı:

1.Amatör A Grubu 1. Hafta

27 Ekim Pazar

13.00: Kıbrıscıkspor-Gençlergücü (Sentetik 1)

14.00: Yeniçağaspor-Bolu Belediyespor (Yeniçağa)

14.00: Sebenspor-Dörtdivanspor (Seben)

1.Amatör B Grubu  1.Hafta

27 Ekim Pazar

14.00: Geredespor-Özel İdare Köroğluspor (Gerede)

14.00: Taşkestispor-Göynük İdmanyurdu (Mudurnu)

15.00: Yumrukayaspor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik 1)

Esra Perçin

Esra Perçin

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