Amatörde Perde Açılıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi
1.Amatör Ligde ilk haftada Karaçayır’da 2 maç, Yeniçağa, Seben, Gerede ve Mudurnu’da maçlar oynanacak. İşte ligde ilk haftanın maç programı:
1.Amatör A Grubu 1. Hafta
27 Ekim Pazar
13.00: Kıbrıscıkspor-Gençlergücü (Sentetik 1)
14.00: Yeniçağaspor-Bolu Belediyespor (Yeniçağa)
14.00: Sebenspor-Dörtdivanspor (Seben)
1.Amatör B Grubu 1.Hafta
27 Ekim Pazar
14.00: Geredespor-Özel İdare Köroğluspor (Gerede)
14.00: Taşkestispor-Göynük İdmanyurdu (Mudurnu)
15.00: Yumrukayaspor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik 1)