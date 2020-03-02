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Amatörde Sürpriz Sonuçlar

Bolu 1.Amatör Futbol Ligi Play-Off Grubu 4.haftasında sürpriz sonuçlar sporseverleri şaşırttı. Zirve mücadelesi veren takımlardan Kıbrıscıkspor ve Geredespor haftayı kayıpla kapattı.

Amatörde Sürpriz Sonuçlar

Haber: C.Kutay Aykan

Ligde Yeniçağaspor haftayı farklı galibiyetle kapatırken, Geredespor ve Kıbrıscıkspor’un kayıpları sporseverleri şaşırttı. 1.Amatörde önümüzdeki hafta zirve mücadelesi veren Kıbrıscıkspor ve Yeniçağaspor takımları birbirleriyle karşılaşacak. İşte hafta sonunda Karaçayır’da oynanan U17 Play-Off 1.Hafta ve 1.Amatör Play-Off 4.hafta maçlarında alınan sonuçlar:

1.Amatör Play-Off 4.Hafta

Kıbrıscıkspor 1 – Bolu Belediyespor 1

Gençlergücü 1 – Yeniçağaspor 5

Geredespor 0 – Özel İdare Köroğlu 1

U17 Play-Off 1.Hafta

Kıbrıscıkspor 2 – Bolu Belediyespor 2

E.İ.Kızıkspor 3 – Ç.Aladağspor 0

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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