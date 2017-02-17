Haber : Esra Öztürk

17 Şubat 2017 Cuma günü sona erecek olan 2016-2017 Futbol Sezonu 2. Transfer ve tescil dönemi 1 hafta uzatıldı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi 24 Şubat 2017 Cuma mesai bitiminde sona erecek. Konuyla ilgili olarak Bolu ASKF'den yapılan açıklamada, "Amatör Futbol 2. Tescil ve Transfer dönemi 24 Şubat 2017 cuma mesai bitimine kadar uzatıldı. 2016-2017 futbol sezonunda sporcu sağlık raporlarında protokol numarası olması gerektiği bildirildi. Tüm takımlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.