Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır'da oynanan maçların ilkin Yeniçağaspor ile Özel İdarespor takımları karşı karşıya geldi. Maçta Özel İdarespor 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Günün 2.maçında Mudurnuspor ile Göynük Belediyespor karşılaştı. Maçın ilk yarısını Göynük ekibi 1-0 önde kapattı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken son dakikada gelen gol Göynük Belediyespor'a 2-0 üstünlüğü getirdi. Bu sonuçla Göynük Belediyespor takımı 7 puanla liderliği yakaladı. Günün ve haftanın son maçında ise Elvan İnşaat Kızıkspor ile Bolu Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçtan 3-1 galip ayrılan Kızıkspor Play-Off'ta iddiasını sürdürürken Bolu Belediyespor ise bu sonuçla şansını biraz daha yitirmiş oldu. Ligde 4.hafta maçları 19 Şubat Pazar günü oynanacak.