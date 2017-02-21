Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır'da oynanan maçların ilkinde Göynük Belediyespor ile Elvan İnşaat Kızıkspor takımları karşı karşıya geldi. Maçta Göynük Belediyespor'u 1-0 yenen Elvan İnşaat Kızıkspor, Göynük Belediyespor'u liderlikten indirdi. Günün 2.maçında Yeniçağaspor ile Bolu Belediyespor takımları karşılaştı. Belediyespor'u 1-0 yenen Yeniçağaspor ligde 10 puanla liderliğe yükselmeyi başardı. Haftanın son maçında ise Mudurnuspor ile Kıbrıscıkspor mücadele etti. Maçtan 3-1 galip ayrılan taraf Mudurnuspor oldu ve puanını 6'ya çıkardı. Kıbrıscıkspor ise ligin dibine demir attı.