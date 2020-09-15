Amatörle İlgili Uyarı Geldi

TFF Amatör İşleri Kurulu Başkanı Ali Düşmez bir açıklama yaparak amatör liglerle ilgili yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Amatörle İlgili Uyarı Geldi

Haber: Aysun Beykoz

Ali Düşmez konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Bugün toplanan TFF Amatör İşler Kurulu 2020-2021 Sezonu amatör ligler ile ilgili yaptığı toplantı sonunda alınan kararlar Ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Covid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulunun önerileri çerçevesinde TFF Yönetim Kurulunun onayı ile resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacaktır. Resmî açıklama dışında yapılacak açıklamalara itibar etmeyiniz.”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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