banner133

banner128

banner120
12 Eylül 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ampute Milliler tempo yükseltti

    Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu 'da sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı, günde çift antrenman yaparak ve idman süresini uzatarak tempoyu yükseltti.

    12 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
    Bu haber 64 kez okundu
    Ampute Milliler tempo yükseltti

    HABER:Gökhan Aksoy

    Bolu 'da üçüncü kamplarına giren Ampute Milli Futbol Takımı, Karaçayır Spor Kompleksi'ndeki antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.Meksika'da 24 Ekim'de başlayacak Dünya Kupası'na, teknik direktör Uğur Özcan ve yardımcı antrenörler yönetiminde hazırlanan milliler, günde çift antrenman yaparak ve idman süresini 1,5 saatten 2 saate çıkararak hazırlanıyor.Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan milliler, daha sonra pas ve kondisyon çalışması yaptı. Ayak voleybolu oynayan milliler, antrenmanı teknik ağırlıklı çalışma yaparak tamamladı.

    "Günden güne tempo artıyor"

    Teknik direktör Özcan, yaptığı açıklamada, kampın çok iyi geçtiğini, günde çift antrenmanla çalışmaların sürdüğünü, idman süresinin uzadığını, günden güne temponun arttığını söyledi.

    Özcan, Bolu kampından sonra iki kamp daha yapacaklarını, son kampa kadar çalışmaların teknik ve taktik ağırlıklı geçeceğini belirterek, son kampın giriş kampı olacağını kaydetti.

    Dünya Kupası'ndaki rakiplerin Kenya, İran ve Amerika takımı olduğunu aktaran Özcan, "Rakipler çok güçsüz de görünse İran takımı çok iyi bir takım. Onlar iyiyse biz onlardan daha da iyiyiz. Bir Avrupa şampiyonu apoletimiz var. Allah izin verirse 5 Kasım'da Türkiye'ye dünya kupası ile dönmüş olacağız. İnşallah bir dünya kupası apoletimiz de olacak." diye konuştu.

    Özcan, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3 - 2 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarısından dolayı Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

    Anahtar Kelimeler: Dünya, Kupası, Hazırlıklarını, Bolu, Da

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • METE FERAH METE FERAH BOLU DEĞİŞİYOR!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan DOST KAZANMA SANATI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KİTABI YÜZÜNDEN OKUMAK -1-
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CHP“ PM” Üyesi Sn.“EMECAN” Bolulularlaydı…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLARA NE OLDU ?
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ DEVLETİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BU YAZ DİDİM’DE YEDİ GÜN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124