Anadolu Efes, Tibor Pleiss ile yeniden anlaştı

Haber: Uğur Balaban

Anadolu Efes'te son yıllarda hem Avrupa hem de ligde kazanılan şampiyonluklarda önemli paya sahip olan yıldız basketbolcu Tibor Pleiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2 yıllık anlaşma

BasketNews'te yer alan habere göre; Anadolu Efes, sözleşmesinin opsiyonun senesinde olan ve birçok Euroleague takımının yakından ilgilendiği Alman yıldızla iki yıl daha devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

İki lig, iki Euroleague şampiyonluğu yaşadı

2018'den bu yana forma giydiği Anadolu Efes'te iki lig ve iki Euroleague şampiyonlu yaşayan 2.21 metrelik pivot, 40 EuroLeague maçında ortalama 9.6 sayı, 4.3 ribaund ve 11.2 PIR ortalamaları tutturmuştu. Pleiss, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta; 12.7 sayı, 5.5 ribaund ve 1.1 sayı istatistikleriyle mücadele etti.

Galatasaray'da da forma giydi

32 yaşındaki basketbolcu 2016-2017 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın formasını terletti. Basketbola Köln 99ers'da başlayan Pleiss, Brose Baskets, Caja Laboral ve Barcelona'da oynadıktan sonra, NBA'de Utah Jazz ile şansını denedi. Galatasaray ile yeniden Avrupa'ya dönen Alman oyuncu Valencia'nın ardından Anadolu Efes'e transfer oldu.