Haber: Gökhan Aksoy

Kırmızı-beyazlı taraftarlar yıllardır sıkıntı yaşadığı Ankaragücü ve Samsunspor taraftarları ile hafta sonunda fair-play örnekleri sergiledi. Ankaragücü ile Bursaspor arasında Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında Ankara’da oynanan mücadele için Boluspor taraftarları da araç kaldırarak başkente gitti. Burada Ankaragücü ve Samsunspor taraftarları ile bir araya gelen Bolusporlu taraftarlar maç öncesi ve sonrası birlikte fotoğraf çektirerek önemli bir mesaj daha verdi. Bolusporlu taraftarlar, “Tüm tatsızlıklar bir yana fırlatıp atıldı... Anadolu kardeştir.. Boluspor Samsunspor Ankaragücü taraftarları bir arada” şeklinde açıklama yaptı.