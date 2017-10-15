Haber: Esra Öztürk
Konya Anadolu Selçukluspor ile Boluspor’u karşı karşıya getirecek olan mücadele 16.30’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye Kupası’nda 4.Tur maçlarının programı şöyle:
24 Ekim Salı
13.00: A.Demirspor-Sarıyer
14.30: Etimesgut Belediye-Antalyaspor
16.00: Altınordu-Kars 36 Spor
17.00: Kasımpaşa-Niğde Belediyespor
18.30: A.Alanyaspor-Edirnespor B.O.
19.00: Fethiyespor-Adanaspor
19.00: K.Maraşspor-Ç.Rizespor
20.30: T.M.Akhisarspor-A.24 Erzincanspor
25 Ekim Çarşamba
13.00: Ofspor-E.Y.Malatyaspor
13.00: Orhangazi Belediye-Ş.Urfaspor
13.00: Eyüpspor-Gümüşhanespor
13.00: İstanbulspor-Afyon Afjetspor
13.00: Batman Petrol-Denizlispor
14.30: Çorum Belediye-Trabzonspor
16.30: Elazığspor-Sivas Belediyespor
17.00: G.Birliği-Tuzlaspor
18.30: D.G.Sivasspor-Kızılcabölükspor
19.00: Bucaspor-Amed Sportif
19.00: Gazişehir FK-Ankara Demirspor
19.00: BB Erzurumspor-Tire 1922 Spor
20.30: Osmanlıspor-O.Karagümrük
26 Ekim Perşembe
13.00: Y.Altındağ Belediye-Bursaspor
14.30: Yeşil Bursaspor-Kayserispor
16.30: K.Anadolu Selçukluspor-Boluspor
17.00: A.Ç.Giresunspor-Menemen Belediye
18.30: G.Manisaspor-Hatayspor
20.30: K.Karabükspor-Keçiörengücü
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