Haber: Esra Öztürk

Konya Anadolu Selçukluspor ile Boluspor’u karşı karşıya getirecek olan mücadele 16.30’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye Kupası’nda 4.Tur maçlarının programı şöyle:

24 Ekim Salı

13.00: A.Demirspor-Sarıyer

14.30: Etimesgut Belediye-Antalyaspor

16.00: Altınordu-Kars 36 Spor

17.00: Kasımpaşa-Niğde Belediyespor

18.30: A.Alanyaspor-Edirnespor B.O.

19.00: Fethiyespor-Adanaspor

19.00: K.Maraşspor-Ç.Rizespor

20.30: T.M.Akhisarspor-A.24 Erzincanspor



25 Ekim Çarşamba

13.00: Ofspor-E.Y.Malatyaspor

13.00: Orhangazi Belediye-Ş.Urfaspor

13.00: Eyüpspor-Gümüşhanespor

13.00: İstanbulspor-Afyon Afjetspor

13.00: Batman Petrol-Denizlispor

14.30: Çorum Belediye-Trabzonspor

16.30: Elazığspor-Sivas Belediyespor

17.00: G.Birliği-Tuzlaspor

18.30: D.G.Sivasspor-Kızılcabölükspor

19.00: Bucaspor-Amed Sportif

19.00: Gazişehir FK-Ankara Demirspor

19.00: BB Erzurumspor-Tire 1922 Spor

20.30: Osmanlıspor-O.Karagümrük



26 Ekim Perşembe

13.00: Y.Altındağ Belediye-Bursaspor

14.30: Yeşil Bursaspor-Kayserispor

16.30: K.Anadolu Selçukluspor-Boluspor

17.00: A.Ç.Giresunspor-Menemen Belediye

18.30: G.Manisaspor-Hatayspor

20.30: K.Karabükspor-Keçiörengücü