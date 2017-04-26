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26 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Anahtarcı Emin Farka Koştu

    12.Veteranlar Turnuvası’nda dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile 3. hafta maçları tamamlandı. Grubun iddialı ekiplerinden geçen sezonun yarı finalisti Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü Spor’u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek puanını 7’ye yükselterek liderlik averajla liderlik koltuğuna oturdu.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 10:08
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    Anahtarcı Emin Farka Koştu

    Haber: Ceylan Beykoz

     

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu maçları ile üçüncü hafta tamamlandı. Karaçayır Spor Tesislerinde dün akşam oynanan karşılaşmalarda grubun iddialı ekiplerinden Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor ile karşı karşıya geldi.

     

    Karşılaşmaya Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin çok iyi başladı ve ilk golü üçüncü dakikada Hasan Çiçek ile buldu. Skor üstünlüğü ile birlikte oyun üstünlüğünü de tamamen eline geçiren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyerek 7’inci dakikada Adem Güçlü, 23’üncü dakikada da Cengizhan Aktaş’ın golleri ile farkı üçe çıkardı. 3 farklı geriye düşmesine rağmen maçtan kopmak istemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Suat ile bulduğu golle farkı 2’ye indirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor’un gol sevinci yalnızca iki dakika sürdü. Organize gelişen Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin atağında savunmadan ileri çıkan Sedat ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti. (4-1)

     

    İkinci yarıya daha da istekli başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin ilk dakikadan itibaren oyunu tamamen rakip kaleye yıktı. Karşılaşmanın 35.dakikasında sahneye Adem Güçlü çıktı ve attığı güzel golle farkı 4’e çıkardı. Bu golden yalnızca bir dakika sonra ise Cengizhan Aktaş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor filelerini havalandırdı ve skoru 6-1’e getirdi. Karşılaşmanın 47.dakikasında gelişen hızlı atakta son olarak topla buluşan Cengizhan Aktaş kalecinin üstünden harika bir aşırtma vuruş ile fileleri bir kez daha havalandırdı. Fark git gide açılırken, gol atmayı bırakmayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin Hasan Çiçek’in iki golü, Vedat, Adem ve Cengizhan Aktaş ile 5 gol daha buldu ve sahadan 12-1 galip ayrılarak turnuvanın şu ana kadar ki en farklı skorunu elde etti. Bu sonucun ardından puanını 7’ye yükselten Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin averaj farkı ile liderliğe oturdu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor ise 3 puanla 5’inci sıraya geriledi.

    Anahtar Kelimeler: 12.Veteranlar, Turnuvası’nda, Dün, Akşam, Karaçayır

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