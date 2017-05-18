Haber: Aysun Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında grup maçları sona erdi. Çeyrek Finale yükselenlerin belli olduğu haftada liderlik mücadelesi veren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin ile çeyrek finale çıkma şansı bulunan Jotun Hisarspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin oldu. İlk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin 13’üncü dakikada Adem ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Çeyrek finale çıkmak için puan yada puanlar almak isteyen Jotun Hisarspor ikinci yarıya daha mücadeleci başladı ve aradığı golü 40.dakikada buldu. Ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrasında karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Muzaffer kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek skoru eşitledi. Eşitlik golünü kalesinde gördükten sonra yeniden oyun üstünlüğünü ele geçiren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin 49.dakikada Hacı’nın golüyle bir kez daha öne geçti. Karşılaşmanın son 10 dakikasında Hacı ve Hasan’la iki gol daha bulan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin sahadan 4-1 galip ayrılarak grubunu 17 puanla lider tamamladı ve çeyrek finalde Özyapı Mimarlık’ın rakibi oldu. Çeyrek Final maçları 19 Mayıs Cuma günü Karaçayır Spor Tesislerinde oynanacak.