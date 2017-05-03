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03 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Anahtarcı Emin Liderliği Sevdi

    Bolu’da Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen anısına düzenlenen 12. Veteranlar Turnuvası’nda 5’inci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. A grubunun iddialı iki ekibinin karşılaşmasında Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin ile Çelikpençe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 galip kapatan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin puanını 13’e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

    03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:51
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    Anahtarcı Emin Liderliği Sevdi

    Haber: Ceylan Beykoz

    Bolu’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasının 12’incisinde heyecan giderek artıyor. A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile 5.hafta geride kalırken, dün oynanan karşılaşmalar adeta nefesleri kesti.

    Grubun iki iddialı ekibinin karşılaşmasında Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin ile Çelikpençe karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin olurken, daha organize bir futbolla rakip kalede gol aramaya başladı. Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında gelişen atakta sol kanattan yapılan ortaya çok iyi vuran Yetiş rakip fileleri havalandırarak skoru 1-0’a getirdi. Çelikpençe pozisyon bulmakta zorlanırken iyi pas yapan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin 20.dakikada Yetiş’in takımı ve kendisi adına kaydettiği ikinci golle farkı ikiye çıkardı. Bu golden yalnızca 1 dakika sonra kontra atakla rakip kalede etkili olan Çelikpençe Fatih’in kaydettiği golle yeniden farkı 1’e indirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre 2-1 Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’in üstünlüğü ile sonuçlandı.

    İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’de oyuna sonradan dahil olan Cengizhan Aktaş yerden yapılan sert ortaya düzgün bir dokunuşla 42.dakikada bir kez daha Çelikpençe ağlarını havalandırdı ve yeniden farkı ikiye çıkardı. Oyun üstünlüğünü maç boyunca hiç kaybetmeyen Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’de yine son sözü söyleyen isim Yetiş oldu. Yetiş kendisinin üçüncü golünün takımının dördüncü golünü atarak skoru belirledi ve Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin sahadan 4-1 galip ayrılarak puanını 13’e çıkardı. Çelikpençe ise bu mağlubiyetin ardından 8 puanla dördüncü sırada kaldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Şehit, Yıldırım, Oflaz, Şehit

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