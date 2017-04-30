Haber: Aysun Beykoz

Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında 4 hafta karşılaşmaları A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Haftaya lider giren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin, grupta son sırada bulunan Sem-Mak ile karşı karşıya geldi.

Puan hasretine son vermek ve şanssızlığını kırmak isteyen Sem-Mak karşılaşmaya çok hızlı başladı. Karşılaşmanın 10.dakikasında sahneye çıkan Sem-Mak’ın golcüsü Durmuş rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin rakip kaleye daha çok adamla giderek savunmasında açıklar vermeye başladı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Sem-Mak Durmuş ile bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı. Bu golden 5 dakika sonra bir gol daha bulan Sem-Mak adeta rakibi Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’e soğuk bir duş etkisi yarattı. 3 farklı geriye düştükten sonra oyun hakimiyetini tamamen eline geçiren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin 3 dakika içinde Yetiş, Adem ve Cengizhan Aktaş’ın ayağından üç gol birden bularak skoru eşitledi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre 3-3’lük eşitlikle tamamlandı.

Liderliğini korumak isteyen Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin ikinci yarıya etkili başlayan taraf olurken, golü kontra atak yakalayan Sem-Mak buldu. Hızlı gelişen atakta topla son oynayan Ercan rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi. Öne geçtikten sonra skoru korumak adına savunmaya yönelik bir oyun sergileyen Sem-Mak karşısında gol bulmakta zorlanan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’in imdadına Hasan yetişti. Ceza sahası dışından sert bir şutla rakip fileleri havalandıran Hasan yeniden skora denge getirdi. Eşitlikten sonra oyundan düşen ve kontra ataklarla gol arayan rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin Adem ve Yetiş’in kaydettiği gollerle sahadan 6-4 galip ayrılarak sürprize izin vermedi ve puanını 10’a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sem-Mak ise öne geçtiği karşılaşmada güçlü rakibi karşısında skoru koruyamadı ve puan hasretini sürdürdü.