Haber: Esra Öztürk

Turnuvanın iddialı ekiplerinden olan ve bu sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin çeyrek finalde karşılaştığı Özyapı Mimarlık’ı kalesinde gol görmeden 7-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında çeyrek final heyecanı geride kalırken, yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin, B grubunu 4’üncü sırada tamamlayan Özyapı Mimarlık ile karşılaştı. Mücadeleye etkili başlayan ve rakibine büyük bir üstünlük kuran Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin ilk yarıyı Hasan’ın kaydettiği gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin iki golden sonra demorilize olan rakibi karşısında rahat bir futbol ortaya koydu ve bu devrede bulduğu 5 golle sahadan 7-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükselirken, Özyapı Mimarlık turnuvaya veda etti. Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin yarı finalde geçen sezon penaltılarla elendiği Çağsu Hastanesi ile karşılaşacak.