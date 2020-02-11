Analig Yarışlarına Gerede damga vurdu

Haber: BMA

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezinde yapıldı. Arkut Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları yarışlara damga vurarak 12 altın, 6 gümüş, 3 bronz ile toplamda 21 madalya kazandılar. Yarışmalarda Bolu’yu temsil eden Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde ikinci oldu. Bolu adına Gerede’de dahil olmak üzere yıldız kızlar kategorisinde; Özlem Ceren Dursun, yıldız erkeklerde; Abdulhamit Aydın, Abdullah Yılmaz, Oğuzhan Ayyıldız katılım sağlarken, çocuk kızlar kategorisinde; Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Tuba Tuncel, İrem Dursun ve çocuk erkeklerde; Kemal Çelik, Abdussamet Kılınçarslan Bolu ilimiz adına katılım sağladı. Yapılan yarışmalar sonucunda Yıldız Kızlarda Arkut SEM sporcusu Özlem Ceren Dursun 1-1, Yıldız Erkeklerde Arkut SEM sporcusu Oğuzhan Ayyıldız 1-1, Çocuk Kızlarda Arkut SEM sporcusu İrem Dursun 1-1, Çocuk Erkeklerde Arkut SEM sporcusu Kemal Çelik 2-1’lik derece yaptı.

Yarışmalar sonrası madalya töreni Pazar günü yapıldı. Yarışmacılara madalyalarını Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, TKF yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya ve kurum müdürleri tarafından takdim edildi.

“SPORCULARIMIZI VE ANTRENÖRLERİMİZİ TEBRİK EDERİM”

Yapılan tören sonrası açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ‘’Doğa Harikası Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezimizde 08-09 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Arkut Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen öğrencilerimiz birçok derece elde etti. Arkut Sporcu Eğitim Merkezi öğrencilerimizi, antrenörlerimizi, birçok ilden gelen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılar dilerim’’ dedi.