Haber: Esra Öztürk

Atletizm yarı finalinde Samsun’da düzenlenecek olan müsabakalarda 3.Grupta Erkeklerde Çorum - Zonguldak - Samsun - Bolu - Kastamonu - Amasya - Trabzon - Erzincan - Tokat - Giresun - Erzurum – Gümüşhane, Bayanlarda ise Düzce - Bolu - Karabük - Amasya - Zonguldak - Samsun - Tokat - Giresun - Ordu - Trabzon - Erzincan - Erzurum takımları yarışacak. Badmintonda 2.Grupta Bolu Erkek Takımı, Amasya - Ordu - Erzurum - Düzce - Samsun - Muş - Mardin - Van - Gaziantep - Malatya - Bingöl takımları ile mücadele edecek. Hentbolde ise Amasya’da düzenlenecek olan 2.Grup maçlarında Bolu ili Erkeklerde Düzce - Zonguldak - Rize - Sinop - Kastamonu - Mardin - Gaziantep - Adıyaman - Van - Elazığ – Batman, Bayan takımımız ise Çorum - Giresun - Sinop - Tokat - Artvin - Batman - Van - Elazığ - Mardin - Şanlıurfa - Gaziantep takımları ile finale çıkma mücadelesi yapacak.