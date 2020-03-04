Anca Beraber, Kanca Beraber!

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 25 haftada aldığı 18 puanla küme düşme hattında yer alan Boluspor, elde ettiği 12 beraberlikle oynadığı maçların yarısını 1 puanla tamamladı. Boluspor ligin en fazla berabere kalan takımı olma özelliğini sürdürüyor. Boluspor bu maçların en azından 6’sının kazanmış olsa hanesine 12 puan daha yazdırıp belki de play-off yarışının içinde olacak ve şu anki konumuna göre çok daha rahat bir yerde yer alacaktı. 2 galibiyetle ligin en az kazanan takımı olan Boluspor deplasmanda 16 aydır evinde ise 8 maçtır kazanamıyor. Boluspor, Keçiörengücü ile birlikte 20 golle ligin en az gol atan 2 takımında biri olarak dikkatleri çekiyor.