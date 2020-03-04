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Anca Beraber, Kanca Beraber!

Ligde kalma mücadelesi veren Boluspor tam bir beraberlikler takımı oldu. Ligin en fazla berabere kalan takımı olan Boluspor bu maçların yarısını bile kazanmış olsa küme düşme hattının çok üstünde yer alacaktı.

Anca Beraber, Kanca Beraber!

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 25 haftada aldığı 18 puanla küme düşme hattında yer alan Boluspor, elde ettiği 12 beraberlikle oynadığı maçların yarısını 1 puanla tamamladı. Boluspor ligin en fazla berabere kalan takımı olma özelliğini sürdürüyor. Boluspor bu maçların en azından 6’sının kazanmış olsa hanesine 12 puan daha yazdırıp belki de play-off yarışının içinde olacak ve şu anki konumuna göre çok daha rahat bir yerde yer alacaktı. 2 galibiyetle ligin en az kazanan takımı olan Boluspor deplasmanda 16 aydır evinde ise 8 maçtır kazanamıyor. Boluspor, Keçiörengücü ile birlikte 20 golle ligin en az gol atan 2 takımında biri olarak dikkatleri çekiyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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