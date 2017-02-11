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11 Şubat 2017 Cumartesi
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    • Andersen’den masallar!..

    Mersin İdmanyurdu maçının ardından Fuat Çapa maç sonu açıklamalarda bulundu. Mersin İdmanyurdu maçını değerlendiren Fuat Çapa’nın söyledikleri camiayı tatmin etmedi.

    11 Şubat 2017 Cumartesi 20:45
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    Andersen’den masallar!..

    HABER: Ceylan BEYKOZ

    ‘’Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti’’

    ‘’Mersin İdmanyurdu’nun önceki karşılaşmalarına baktığımız etkili olduğu 3-4 pozisyon vardı. Maç içinde önemli süreçler var bunlar duran toplar, ikincisi rakipten kapılan toplar. Her ne kadar bulundukları konum onları değişik gözle baktırsa da bugün Tita, Pedriel, Tolga ve Sinan diğer takımların forvet hatlarından geriye kalan bir hücum hattı değil. Bu bir gerçek. Belki maddi sıkıntıları çok fazla olduğu için bu takım bu durumda. Biz kendi takımımıza bakacağız.’’

    ‘’İlk devre çok  basit goller yedik’’

    ‘’1-0 çok güzel şekilde öne geçtik. Duran toptan 1-1 oldu ve defansta ki anlaşamamazlıktan dolayı rakip 2-1’i yakaladı. Ama ikinci devre tamamen isteyen hatta beraberlik değil galibiyeti isteyen oyuncularımız vardı. Oyuncularımızı tebrik ederim. Zor bir süreç geçirdik 5-6 haftadır. Ama bugün yine oyun içinde şunu gördük. Zaman zaman yeni oyuncuların gelmesi daha uyum sorununu tamamen çözmediğimiz gözüküyor. Ama diğer oynadığımız 3 karşılaşmaya baktığımızda bugün daha iyi bir takımımız var buda bir gerçek.’’

    ‘’Her anlamda daha iyi organize olan bir takımdı’’

    ‘’Ben oyuncularımı iyi niyetten dolayı sahada ki mücadeleden dolayı tebrik etmek istiyorum. Biz bunu önümüzdeki haftalara taşıyacağız . İyi takım olduk. İyi oyunculardan iyi karakterlerden oluşan oyuncularımız var. Biz daha önce söylediğimiz gibi hedefimiz belli bu hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz. Bugün her ne kadar puan kaybetmiş olsak da takım adına çok şey kazandığımızı söylüyorum.’’dedi.

    Anahtar Kelimeler: Mersin, İdmanyurdu, Maçının, Ardından, Fuat

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