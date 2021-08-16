Ankara'da puanlar paylaşıldı

Haber: C. Kutay Aykan
TFF 1.Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, Altınordu'yu ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ankara’daki mücadelede goller 74'de Issıa 90 artı 3'de ise Hüsamettin'den geldi.
Ligin ilk haftasında başkent ekibi Keçiörengücü, İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk etti.
Osmanlı Stadı'nda oynanan ve saat 19.15'te başlayan maçı Oğuzhan Çakır yönetti.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında 2 gol geldi.
74'de Issıa Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 üstünlüğe getiren golü atarken 90 artı 3'de İzmir temsilcisinin golü Hüsamettin'den gelerek Altınordu mücadelede eşitliği sağladı.
Maçta başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Her iki takımda lige birer puan alarak başladı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Cem Özbay
Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak (Dk. 80 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu, Vusal Iskandarlı (Dk. 63 Issah), Pululu, Burak Aydın (Dk. 70 Diallo), Erdem Onur Beytaş (Dk. 70 Hamza Gür), Eze
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Sami Satılmış (Dk. 79 Muzaffer Kocaer), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Hüsamettin Yener), Burak İnce (Dk. 79 Anıl Arıcıoğlu), Feytullah Gürlük (Dk. 70 Şeref Özcan), Ahmet Dereli (Dk. 70 Enis Destan)
Goller: Dk. 75 Issah Ankara Keçiörengücü, Dk. 90 +2 Hüsamettin Yener (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 31 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 72 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Talha Yünkuş (Ankara Keçiörengücü)