Ankara'da puanlar paylaşıldı

Haber: Aysun Beykoz
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelenin 37. dakikasında ev sahibi takım Samet Akaydın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 77. dakikada Onur Ergün'ün penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı:1-1. Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü puanını 14'e, İstanbulspor ise 17'ye yükseltti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 90+1 Dodoo) İrfan Akgün (Dk. 80 Erdal Öztürk), Burak Aydın (Dk. 90+2 Ilır Mustafa), Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Emre Uğur Uruç), Kone (Dk. 90+2 Mustafa Tahir Babaoğlu)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Tayyip Ebrar Cumur), Egehan Gök (Dk. 61 İbrahim Yılmaz), Onur Ergün, Abazaj, Rroca, Diouf (Dk. 61 Issah)
Goller: Dk. 37 Samet Akaydın (Ankara Keçiörengücü), Dk. 77 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 İrfan Akgün, Dk. 65 Samet Akaydın (Ankara Keçiörengücü), Dk. 67 Issah (İstanbulspor)