Ankara Keçiörengücü'ne Ganalı orta saha

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamal Issah'ı kadrosuna kattı.

Ankara Keçiörengücü'ne Ganalı orta saha

Haber: N.Halid Altundal

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 29 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Kamal Issah ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıl sözleşme imzaladı." denildi.

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