Ankara Keçiörengücü'ne Ganalı orta saha

Haber: N.Halid Altundal

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 29 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Kamal Issah ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıl sözleşme imzaladı." denildi.