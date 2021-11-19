Ankara takımlarında takvim sıkışık

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig’de 14-18. hafta müsabakalarının programını açıklarken, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Grup eleme maçları nedeniyle liglere verilen aranın ardından, takımları zorlu ve sıkışık bir takvim bekliyor.

Son olarak 6 Kasım’da maçını oynayan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı’nda zirve mücadelesinde, Bereket Sigorta Ümraniyespor’u 3-0 yenerek, rakibini liderlikten indirip, tahta kendisi çıkmıştı.

7 Kasım’da Aktepe Stadı’nda oynanan derbi maçında ise Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği’ni 2-0 yenmeyi başardı.

Milli maç arasının ardından, MKE Ankaragücü Adanaspor ile 21 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği, yarın kendi evinde Tuzlaspor’u ağırlarken, Keçivrengücü de pazar günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile deplasmanda mücadele edecek.

A.Gücü’nün fikstürü deplasman ağırlıklı

Spor Toto 1. Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 12. hafta sonunda 27 puan ve averajla liderliği ele geçiren Ankaragücü’nün devre arasına kadar ki maçlarında deplasman ağırlığı dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, zorlu seriye Adanaspor ile dış sahada oynayacağı maçla başlarken, sonrasında sırasıyla; Altınordu (d), Balıkesirspor (i), Yılport Samsunspor ile (d) karşılaşacak. 17. haftayı bay geçecek olan sarı-lacivertliler, 18. haftada Beypiliç Boluspor ile dış sahada mücadele edecek ve devrenin son maçında derbide Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak.

Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında ise 2 Aralık Perşembe günü 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor’u, Eryaman Stadı’nda konuk edecek.

Gençler 2 Cuma Bir Salı Maçı Oynayacak

Son maçında derbide Keçiörengücü’ne kaybeden ve araya moralsiz giren Gençlerbirliği, yeni dönemin ilk müsabakasında yarın Eryaman Stadı’nda Tuzlaspor’u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte iki müsabakasını Cuma, bir maçını da Salı günü oynayacak. 14 puana sahip Başkent ekibi, Tuzlaspor’un ardından sırasıyla; Bursaspor (Cuma-içerde), Royal Hastanesi Bandırmaspor (d), Altaş Denizlispor (Cuma-içerde), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Salı-deplasman), NasaDoge Menemenspor (i) karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, devrenin son haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor’un konuğu olacak.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında ise 30 Kasım Salı günü, Eryaman Stadı’nda Mardin 1969 ile mücadele edecek.

Keçiörengücü’nün Rakipleri Ligin Tepesinde

Teknik direktör değişimin ardından bir ivme yakalayan ve son maçında derbiyi kazanan Ankara Keçivrengücü’nü ise milli aradan sonra birbirinden güçlü rakipler bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendiği için tüm dikkatini lige verecek olan mor-beyazlılar, 10 puanla 16. basamakta duruyor.

Keçiörengücü, 21 Kasım’da deplasmanda Altaş Denizlispor ile başlayacağı zorlu seride; Bereket Sigorta Ümraniyespor (i),NasaDoge Menemenspor (d), Royal Hastanesi Bandırmaspor (i), Manisa FK (d), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (i) karşılaştıktan sonra, devrenin bitimindeki derbide, Eryaman Stadı’nda MKE Ankaragücü’ne rakip olacak.