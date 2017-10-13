Haber: Semih BAYKAL

Kırmızı-beyazlılar ligde tam 16 gün sonra yeniden sahaya çıkıyor. Milli arada sakatların birçoğunun iyileştiği Boluspor’da hedef Ankara’dan 3 puanla dönmek. Kırmızı-beyazlılar maçın hazırlıklarını bu sabah yapacağı ter idmanı ile tamamlayarak öğle saatlerinde başkente geçecek. Son hazırlık maçında Süper Lig ekibi Bursaspor’u zorlayan temsilcimiz alacağı galibiyetle kötü gidişatı bitirmek istiyor. Ankaragücü ise ligde son 3 maçını kazanarak büyük moral buldu. Zirveye tırmanışı sürdürmek isteyen başkent temsilcisi de bu maçı kazanma peşinde. Kırmızı-beyazlılarda kadro dışı kalan Vrede Ankara’ya götürülmeyecek.

Tam 5 sezon sonra

Boluspor ile Ankaragücü, yapacakları maçla birlikte, ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 44 maçta Boluspor 12, başkent ekibi 15 galibiyet alırken, 12 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında kırmızı-beyazlıların attığı toplam 43 gole, sarı-lacivertliler 45 golle karşılık verdi. 2012-2013 sezonunda yapılan maçlarda Boluspor Bolu'da 1-1 berabere kalırken, Ankara'daki karşılaşmayı başkent temsilcisi 1-0 kazandı.

Maç Bein Max’te

Zorlu maç öncesinde başkent temsilcisinde Mehmet Enes, Ramos, Ba, Dhurgham İsmail, Volkan, Larbi ve Ozokwo’nun sakatlıkları bulunuyor. Boluspor’da ise Santos’un durumu maç saatinde belli olacak. Diğer yandan karşılaşma Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.