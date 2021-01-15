Ankara’da mini zirve

Haber: BMA

İlimiz Bolu’yu voleybolda başarıyla temsil eden ve ilk yarı oynadığı 10 maçtan 9 galibiyetle ayrılarak dikkatleri üstüne çeken Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin ikinci yarı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sahada oyuncuların verdiği performansın karşılığını saha dışında yaptığı aynı tempoda sürdüren Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın misafiri oldu. Ankara’da yapılan mini zirvede Bolu Belediyespor’un hedeflerini Başkan Üstündağ’a aktaran Sinan Barut, aynı zamanda Üstündağ ile Türk Voleybolu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Barut, ziyaretin sonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a Bolu Belediyespor kaşkolu hediye etti.