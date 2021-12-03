Ankaragücü 3-0'la turladı

Haber: Okay Özcan

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde Ankaragücü'nün Nazilli Belediyespor'u konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 3-0'lık sonuçla sarı lacivertliler oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Owusu Kwabena (2), İshak kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım adını 5. tura yazdırdı.

Eryaman Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. 58. dakikada, Nazilli savunmasının eline çarpan topta penaltı kararı çıktı. Owusu beyaz noktadan ağları sarstı: 1-0.

OWUSU'DAN DUBLE

64. dakikada Cem'in yaptığı ortada Owusu kafayla bir kez daha ağları sarstı: 2-0. Karşılaşmada son sözü, 90+1'de kazanılan penaltı İshak söyledi: 3-0. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda mücadele etme hakkı kazandı. Nazilli Belediye'nin kupa macerası ise son buldu.

'KUPADA İDDİALIYIZ'

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "İkinci yarıda bulduğumuz gollerle kazandık ve mutluyuz. Ligde olduğu gibi kupada da yolumuza devam ediyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar devam" dedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Can Cengiz xx, Sinan Bilen xx, Mustafa Yüksel xx, Sercan Yılmaz xx

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Mehmet Murat Uçar xx, Alperen Babacan xx, Erdi Dikmen xx, Yasin Güreler xx, Geraldo xx (Ariyibi dk. 46 x), Abdullah Durak xx (İshak Çakmak dk. 68 x), Ali Kaan Güneren xx (Ulaş Yılmaz dk. 76 x), Owusu xx (Muhammed Yasir Karabay dk. 85 ?), Chahechouhe xx (Zahid dk. 46 x), Cem Ekinci xx

Nazilli Belediyespor: Zekeriya Toparan xx, Mert Er Estik xx, Sefa Korkmaz xx, Koray Baykara xx, Emre Toptan xx (Selçuk Hakalmaz dk. 76 x), Mert Çapar xx (Berat Eyüpoğlu dk. 62 x), Hasan Yurtseven xx, Mete Karahan xx (Ebu Sıddık Çelik dk. 62 x), Hasan Demir xx, Bünyamin Cesur Karataş xx (Aytaç Deniz dk. 70 x), Ahmet Gökbayrak xx (Muhammet Ali Aydın dk. 70 x)

Goller: Owusu (dk. 58, dk. 64), İshak Çakmak (dk. 90+1) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Mert Er Estik, Mete Karahan, Hasan Yurtseven (Nazilli Belediyespor)